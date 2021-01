El espectacular posado de Ester Expósito en albornoz sentada en la cama: ''De otro mundo''

Ester Expósito es toda una experta en dejar boquiabiertos a sus fans. La actriz, que no hay publicación que comparta que no consiga revolucionar su tablón de comentarios, sorprendía recientemente con un espectacular cambio de look con el que dejaba atrás su característico rubio para lucir una melena de color oscuro que dejó sin palabras.

Sin embargo, lejos de haber sido su pelo el protagonista esta vez, lo que ha acaparado todas las miradas ha sido el increíble posado en la cama que nos ha regalado la joven. Tres atractivas imágenes con las que vuelve a demostrar la gran sensualidad que derrocha en cada una de sus cautivadoras publicaciones.

Y es que, la madrileña aparece sentada en la cama de lo que parece un lujoso hotel y envuelta en un albornoz blanco mientras se deja fotografiar por el objetivo y por la persona, de quien se desconoce la identidad, que se encontraba detrás de la cámara. ¿Habrá sido su chico Alejandro Speitzer?

