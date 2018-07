La reina Letizia triunfa con su último look en el 60 aniversario de Europa Press

Doña Letizia ha sido la protagonista en el 60 aniversario de Europa Press por el look tan arriesgado y la coleta que lució en el evento. Ponga lo que se ponga, la Reina acierta siempre con su look, ya sea más clásico o más rompedor como este, que no ha pasado desapercibido.

Acompañada del Rey Felipe, doña Letizia se decantó por un precioso vestido en tono gris perla con decoraciones metálicas en formas de estrella, firmado por Nina Ricci, que combinó con unas sandalias metalizadas y un bolso de mano en el mismo tono.

Un vestido ajustado de largo midi que supo defender a pesar de la dificultad para combinar este tipo de vestidos y más aún que te queden bien. Una vez más, Letizia ha conseguido ser el centro de atención por su look. Pero no solo el vestido llamó la atención, ya que su peinado fue de lo más arriesgado: una coleta en forma de madroños que complementaba a la perfección con el look completo.

Reina Letizia | Gtres