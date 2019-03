La manía del príncipe Harry que no soporta Meghan Markle

El príncipe Harry y su mujer Meghan Markle llevan ya viviendo juntos casi un año y durante la convivencia han podido conocer costumbres y rutinas del otro que antes no sabían. Sin embargo, la ex actriz ha descubierto durante este tiempo una 'obsesión' de su esposo que no logra entender.

Con motivo del 70 cumpleaños del Príncipe de Gales, BBC emitió un documental llamado 'Prince, Son and Heir: Charles at 70', en el que han participado personas cercanas del príncipe Carlos, entre ellos su hijo pequeño, el Príncipe Harry.

Durante el documental, el Duque de Sussex comentó... ¡Dale al play y descúbrelo!