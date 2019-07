Meghan Markle vuelve a protagonizar otro revuelo en la familia real británica. Desde que se convirtió en Duquesa de Sussex han sido muchas las polémicas entre el matrimonio y el clan Windsor en lo que respecta a las costumbres de palacio. Pues si hace ya unos meses rompía una tradición de casi cuatro décadas, esta vez ha vuelto a traspasar la línea marcando sus pautas con la crianza de su hijo Archie, una decisión que no ha gustado nada a la reina Isabel.

Según informaban los medios británicos, Meghan quiere criar a Archie con una alimentación que que molesta profundamente a la abuela del príncipe Harry. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Una fuente cercana al matrimonio ha asegurado que las discusiones que tienen los Duques de Sussex debido a las decisiones que toma la ex actriz por su cuenta son una constante, y es que el príncipe no quiere que haya enfrentamiento entre su mujer y su abuela: "Harry está muy disgustado, discute constantemente con su mujer por cómo criar a Archie, porque no quiere que la Reina se sienta ofendida".

No es la primera vez que Meghan cambia las normas en lo que respecta a su familia, pues ya lo hizo con la dieta, deporte y algunas costumbres de su marido, y es que parece que Markle no quiere que sus valores cambien pese haber entrado en la familia real.

