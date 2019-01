Las normas que Meghan Markle ha impuesto al príncipe Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry se conocieron en septiembre de 2017 y desde entonces han sido el centro de atención. Debido al polémico pasado de Harry, desde que comenzó su relación con la ex actriz ha habido muchos cambios en él. El primera de ellas ha sido cuando, hace unos días, declinó participar en el 'Boxing Day', una jornada de caza, debido a que su mujer es una gran activista animalista.

Pero ahora, según revela Sunday Express, Meghan ha prohibido a su marido beber alcohol, té y café. Además, una fuente cercana a la pareja ha revelado su sorpresa: "Teniendo en cuenta que ha sido un bebedor bastante brutal desde que era un adolescente, es todo un logro". Esto se debe a su movido pasado, como cuando participó en una partida de strip póker en Las Vegas o cuando se disfrazó de nazi.

La cosa no queda ahí, sino que Markle también ha conseguido que Harry practique yoga, algo que ella haciendo desde hace años. Otra fuente ha revelado que "todo lo que hizo Meghan fue mostrarle que hay otra manera de vivir y que se ha convertido en un gran fan. Come bien, no envenena su cuerpo, hace ejercicio, hace un poco de yoga y es mucho más feliz".

Una confesión con la que están de acuerdo los familiares más cercanos a él por su cambio de vida. A esto hay que sumarle que el 2019 va a ser un gran año para los duques de Sussex, ya que nacerá su primer hijo en unos meses y se irán a vivir definitivamente a la casa de campo de Frogmore.