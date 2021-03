Eva Sannum, exnovia del rey Felipe VI, habla de su relación

A finales de los años 90 todo el mundo conocía la relación que existía entre el entonces príncipe Felipe y Eva Sannum, una modelo noruega que se había venido a vivir a España. Sin embargo, lo que fue un secreto a voces se acabó tal y como empezó, ya que en el año 2001, y a pesar de no haber oficializado aún su noviazgo públicamente, el heredero informó a los medios de su ruptura: "Sabía que estabais aquí y he venido a saludaros y a contaros que Eva y yo hemos decidido acabar con nuestra relación, seguiremos siendo amigos". Desde ese momento, ambos guardaron silencio y no hicieron ninguna declaración más al respecto.

Pero ahora, la que pudo haber sido reina de España ha concedido una entrevista al medio noruego Aftenpostes donde ha relatado los detalles más íntimos de aquellos cinco años de amor.

Comenzó explicando que ambos se conocieron en Madrid en el año 1996, de una forma totalmente casual, pero no fue hasta que se filtró una imagen de ellos frente al Taj Mahal (India) cuando su noviazgo salió a la luz, debido a unas fotos que fueron "robadas" y las cuales, según ha explicado, se sospechó que ella misma había distribuido a la prensa. Sin embargo, también ha asegurado que, finalmente, la persona que las robó le escribió una carta "muchos años después para aliviar su mala conciencia".

Sobre la vida en palacio, la modelo ha reconocido que se siente muy identificada con la última entrevista ofrecida por Meghan Markle, ya que ambas vienen de un mundo totalmente diferente al de la Familia Real, por lo que entiende lo difícil que es encajar en ella, algo que, tal y como ella misma indica, el príncipe Harry debería haberle advertido a su esposa. En cambio, Eva, no tuvo que cambiar radicalmente su estilo de vida ya que decidió alejarse a tiempo de ese mundo, algo de lo que no se arrepiente. Y es que ha confesado que aunque la gente piense que se ha perdido una vida con "yates y champán", en realidad "es agotador", además de "una vida llena de limitaciones".

Una vez terminada su relación con el ahora rey Felipe, ha querido alejarse totalmente de la opinión pública y por ello lleva "muchos años evitando usar esta vieja historia", ya que ha confesado que no quiere parecer "arrogante" y tampoco quiere que nadie piense que habla de su pasado con la prensa y del Príncipe, o que da una entrevista "porque echa de menos ser el centro de atención".

Simplemente pasó página. Actualmente la modelo noruega vive en Oslo su ciudad natal con su pareja y sus dos hijos, de 10 y 13 años, muy lejos de la realeza algo de lo que asegura estar "muy contenta".

