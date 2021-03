Meghan Markle y el príncipe Harry han revelado en su entrevista más esperada con Oprah Winfrey el sexo de su segundo hijo

Meghan Markle y el príncipe Harry eligieron el día de los enamorados para anunciar la feliz noticia de que se iban a convertir en padres por segunda vez. Los duques de Sussex a través de una bonita imagen, en el que parecía ser el jardín de su casa, compartieron con sus seguidores lo emocionados que estaban.

Y es que este bebé llega poco después de que la actriz reconociera públicamente que había sufrido un aborto el pasado verano. "Después de cambiarle el pañal, sentí un pinchazo agudo en el vientre. Caí al suelo con él en mis brazos mientras cantaba una nana que nos calmase a ambos, algo que nos animase a pesar de que yo sabía que algo no iba bien. Sabía, mientras sujetaba a mi primer hijo, que estaba perdiendo al segundo", confesó en un artículo para 'The New York Times'.

Esta vez, los duques han revelado el sexo del bebé que esperan, y es que nada más empezar la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan fue preguntada por la presentadora, pero ella quiso esperar a que su marido se uniera para poder desvelarlo. Nada más llegar el príncipe no tardó en lanzarle la pregunta, y muy ilusionados desvelaron que están esperando a una niña.

"Seremos cuatro y nuestros dos perros", confesaba Harry. Eso sí, ambos han asegurado que no quieren tener más hijos en un futuro, y que ya tienen la familia que ellos querían por lo que no tienen intención de ir a por un tercer hijo. Aunque la actriz no ha desvelado el mes exacto en el que nacerá la pequeña, ha aseguro que si todo sale bien en verano dará a luz a se segunda hija.

