Así es Joako 'El Lotero', el mejor amigo de Froilán que se ha convertido en el centro de todas las miradas

Desde que el pasado lunes Espejo Público emitiera la primera entrevista en televisión de Froilán, hay alguien más que ha conseguido llamar la atención y que siempre aparece a la sombra del entrevistado: su inseparable amigo Joako ‘El Lotero’.

Se llama Joaquín Monroy de la Peña, tiene 27 años y conoce a Froilán de la noche madrileña, ya que ha sido relaciones de discotecas como Kapital y el Teatro Barceló, tal y como indican desde el portal Vanitatis. Además, regenta la administración de lotería La Chulapa junto a su padre.

También podemos verle en muchas fotos del perfil de Instagram de Gonzalo Caballero, el joven torero íntimo de sobrino del Rey. Aunque a diferencia de ellos, Joako tiene una tendencia más hípster ya que sabe llevar con estilo el moño masculino conocido como ‘man bun’ y luce una descuidada barba. A este look además se suman los diversos tatuajes que luce por su cuerpo.

Está claro que Joako no pasa desapercibido, teniendo en cuenta que en su pandilla todos son más jóvenes y parecen más ‘niños’. Por otro lado, él no viste de pantalones chinos, castellanos y camisas clásicas, y opta por vaqueros rotos, zapatillas y gafas de sol sujetas a cordones étnicos que le dan aún más ‘rollito’ a su look.