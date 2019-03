El último tema de Harry Styles podría estar dedicado a Taylor Swift

Este último tiempo en el que Harry Styles ha estado desaparecido ha merecido la pena, y es que el cantante ha estado inmerso en su primer trabajo en solitario que ha entusiasmado a sus fans. Nada más comenzar su carrera musical sin el resto de chicos de la banda One Direction, Harry ha revolucionado el mundo de la música y sus últimos temas no han dejado a nadie indiferente.

Concretamente, su último lanzamiento musical 'Ever Since New York' ha dado mucho de qué hablar. Sus fans rápidamente han querido buscarle una explicación a la letra de su canción, y han sacado a relucir su pasado romance con la también cantante Taylor Swift. Según han asegurado, la estrella musical ha sido la fuente de inspiración de Harry para escribir esta canción y han querido argumentarlo.

Los seguidores del artista no olvidan la relación que mantuvieron Styles y Swift y han explicado que el último tema de su ídolo responde a 'Welcome To New York', canción que incluyó Taylor en su álbum '1989'. Además, han explicado que la letra habla de una mujer y que se trata de la cantante, que ha sido quien ha inspirado al artista.

Por el contrario, hay otros que han dejado de lado la vida sentimental del cantante y han considerado que es una crítica a los medios de comunicación por la falta de intimidad y acoso que sufren los famosos, además de por la tendencia de algunos a inventarse historias que repercuten en sus carreras profesionales, con el fin de vender información aunque sea falsa.