Taylor Swift y Kanye West podrían actuar juntos en los VMA

Según publica la edición británica de 'Elle', la pelea de hace un mes, cuando Kim Kardashian reveló en su Snapchat la llamada telefónica de Kanye y Taylor en la que se demostraba que la cantante estaba al tanto de que el rapero le escribió una canción en la que la insultaba, "ha sido toda una broma a nuestra costa" porque la pareja podría estar preparando una actuación para los VMA.

Eso sí, todo parecen rumores porque, de momento, no está confirmada la presencia de Taylor Swift en los premios porque no le gustó que el jurado no tuviera en cuenta sus videoclips. Sin embargo, hay quien piensa que todo es una estrategia para sorprender en el escenario con una ¿Taylor Swift y Kanye West actuarán juntos en lo VMA? La polémica está servida

De lo que no cabe ninguna duda es de que a Kanye le encanta dar sorpresas en este tipo de galas, como cuando estuvo a punto de arruinar el discurso de Beyoncé en los Grammy o cuando interrumpió a Taylor Swift en los MVA en 2009. Habrá que esperar a la noche del domingo, cuando se entregan los galardones, para desvelar el misterio.