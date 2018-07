Shakira se atreve a cantar en catalán por su suegro

Shakira está arrasando con su gira 'El Dorado World Tour' y tras una serie de conciertos en varias ciudades de Europa, la cantante ha aterrizado en Barcelona: ciudad en la que reside desde que en 2012 formase una familia con el jugador del Barça, Gerard Piqué.

Rodeada de su público, la colombiana aprovechó un momento del concierto para avisar a sus fans de que esa noche iba a haber una sorpresa. Y es que a pesar de que muchos se imaginaron que iba a subir a su marido al escenario, como ya hizo en 2011, la cantante sorprendió haciendo una cosa muy diferente.

"La siguiente canción es una de las favoritas de mi suegro. Así que a petición de él y de alguno de ustedes la vamos a tocar esta noche. No sé cómo saldrá puesto que no la hemos ensayado, pero va con mucho cariño", así presentaba Shakira el tema 'Boig Per Tu'. Un tema muy romántico en catalán que la colombiana interpretó de manera emocional y con una pronunciación perfecta. Si es que Shakira no solo es una de las artistas internacionales más reconocida, también es puro amor. Sino, que se lo digan a su suegro…