El Sevilla la lía al lanzar que va a ser padre de quintillizos

El Sevilla la ha liado a través de las redes sociales. Y es que este miércoles el cantante de ‘Mojinos Escozíos’ anunciaba que iba a convertirse en padres de quintillizos, pero la realidad era otra.

Y es que con esta broma Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ hacía promoción de su nuevo trabajo, tal y como horas después revelaba su grupo desde sus redes sociales oficiales.

Pero el artista logró confundir a todo el mundo: “Voy a ser padre de nuevo, pero no viene ni dos ni tres. Quintillizos. Dios me coja confesado”, decía en un vídeo en el que añadía: “A la vejez viruela, ya tengo edad para ser abuelo, peor no, ve vienen cinco”.

Por fin la banda desvelaba: "Tal y como avanzó Miguel El Sevilla vamos a ser padres! El primer adelanto del próximo disco 'Semos Los Más Grandes'”, dando así por zanjada la broma iniciada su compañero.