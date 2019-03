Selena Gomez rompe a llorar al dedicarle su premio a su donante de riñón y amiga Francia Raisa

Selena Gomez ha vivido a lo largo de este año numerosos éxitos que le han consolidado como la mujer del año, según la revista Billboard. Un premio que ha recibido en la gala Women in Music en la que la cantante no ha podido contener las lágrimas al dedicarle el premio a su mejor amiga Francia Raisa que se ofreció a ser su donante de riñón.

La exniña Disney ha roto a llorar al hablar de su trasplante y le ha mostrado su amor más sincero a su amiga: "Creo que Francia debería recibir este premio. Ella me salvó la vida...Me siento increíblemente afortunada", ha comentado Selena en su discurso. Una noche muy emotiva en la que la cantante también ha aprovechado para agradecer el apoyo constante de su equipo porque han creído siempre en ella.

Además, Selena también ha concedido una entrevista privada a Billboard en donde se ha sincerado por primera vez respecto a su relación con Justin Bieber y también ha hablado abiertamente sobre su ruptura con The Weeknd.

"Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca", ha confesado la cantante al medio estadounidense.

También ha añadido que The Weeknd y ella terminaron su romance de una manera amistosa y continúan siendo muy amigos a pesar de que el cantante haya borrado todas las instantáneas de su Instagram que tenía junto a Selena.