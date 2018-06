Sam Smith y Brandon Flynn no llegan al año de relación

Aunque nada hacía presagiarlo, y su relación avanzaba muy rápido, Sam Smith y Brandon Flynn han decidido romper tras nueve meses juntos.

Según ha informado una fuente a The Sun, aunque el cantante y el actor de 'Por 13 razones' estaban muy enamorados, sus problemas de agendas han hecho que su relación no prospere: "Ambos están muy ocupados con sus carreras y desafortunadamente las cosas no han funcionado".

Esta misma fuente asegura que el cantante está devastado pero parece que ha encontrado consuelo en lo que más le gusta, la música: "Afortunadamente estaba de gira por Estados Unidos cuando ocurrió todo por lo que ha sido una buena distracción".