Ricky Martin busca a su hermano tras el paso del huracán María por Puerto Rico

Ricky Martin ha lanzado un mensaje de preocupación en sus redes sociales al no poder contactar con su hermano desde el paso del devastador huracán María por Puerto Rico.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro de que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, asegura el artista.

Ricky también anima a través del vídeo a que todo aquel que pueda colabore para ayudar al país. Otros cantantes como Luis Fonsi y Jennifer Lopez también han mostrado su preocupación por el estado en el que ha quedado Puerto Rico, incluso esta última ha donado un millón de dólares.