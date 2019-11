El rapero Clifford Joseph Harris Jr. ha demostrado tener muy claro lo que espera de su hija, Deyjah, de 18 años, y es que para él es fundamental que su pequeña se siga manteniendo inocente a pesar de su mayoría de edad. Y es algo que ha llevado a límites tan extremos como acompañarla a revisiones periódicas con el ginecólogo para asegurarse de que no ha perdido su virginidad.

"No solo he tenido ya la conversación con ella, tenemos viajes anuales con el ginecólogo para revisar su himen. Sí, yo voy con ella", ha admitido en una entrevista en el programa 'Ladies Like Us' cuando le han preguntado si ya ha hablado de sexo con su hija.

Y lo cierto es que ha pensado en todo, por lo que no hay forma de engañarle, ya que el propio médico le explicó que hay varias formas de que se rompa el himen, aparte del sexo. "Bueno solo quería que supiera que hay otras formas además de sexo de que el himen se rompa, como montar una bicicleta, con atletismo, montando caballo y otras formas diferentes de actividad física". Sin embargo, el rapero lo tiene muy claro: "Yo le dije 'mire doctor, ella no monta caballos, no monta en bicicleta y no practica ningún deporte. Solo revise el himen por favor y deme los resultados".

Unos resultados que le han tranquilizado bastante, ya que según le ha confirmado el médico, su hija sigue siendo virgen.