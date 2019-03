Primeras palabras de Demi Lovato tras sufrir una sobredosis y ser encontrada inconsciente en su casa

Después de pasar varios días hospitalizada tras ser encontrada inconsciente en su casa después de sufrir una sobredosis, Demi Lovato ha decidido romper su silencio y ha hablado abiertamente de su problema de adicción a través de su cuenta de Instagram.

"Siempre he sido transparente sobre mi experiencia con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aún no lo he hecho", recoge parte del escrito que la cantante ha compartido en IG.

Además, Demi ha querido agradecer a todos el apoyo recibido en estos duros momentos, a sus fans, su familia, y especialmente al equipo técnico del hospital al que agradece estar viva: "Sin ellos no estaría aquí escribiendo esta carta".

La cantante asegura que ahora va centrarse en intentar superar su adicción: "Ahora necesito tiempo para curarme y concentrarme en mi sobriedad y en el camino hacia mi recuperación. Nunca olvidaré el amor que me habéis demostrado y espero con ansias el día en que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando, Demi".