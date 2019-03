Perrie Edwards desvela que Zayn Malik era pésimo en la cama

¿Te has planteado alguna vez cómo es Zayn Malik en la cama? Pues Perrie Edwards lo cuenta ahora sin pelos en la lengua tal y como publica The Sun, y debemos de decir que parece ser que no es el semental que habíamos imaginado.

Perrie ha decidido hacer terapia con su último tema sobre la ruptura con Zayn Malik y revela en su nuevo tema con Little Mix, Shout Out To My Ex, que el cantante era pésimo en las relaciones sexuales: "Espero que ella disfrute de mejores relaciones sexuales que las que tuve yo, espero que no esté fingiendo [los orgasmos] como lo hacía yo, cariño", dice en la canción.

Además, Edwards arremetería también contra Zayn por haberse borrado un tatuaje del brazo en el que aparecía su rostro: "Supongo que debería darte las gracias por los 'te odio' y por los tatuajes. Por cierto cariño, estoy bien. De todas maneras no estoy segura de que te siga queriendo", continúa el tema.

Algo que ya adelantó una de sus compañeras de Little Mix, Jade Thirlwall, quien dijo que el próximo sencillo del grupo hablaría sobre el fin de un romance.