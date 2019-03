El paseo romántico de Selena Gomez y The Weeknd por Buenos Aires

A principios de este año salían a la luz las primeras imágenes de la pareja presumiendo de su noviazgo en público, y desde entonces no han hecho nada para ocultarse. Selena Gomez y The Weeknd han demostrado que están muy enamorados y que no tienen ningún problema en mostrar su amor por cualquier lugar del mundo.

Ambos nos han enseñado que están centrados el uno en el otro y que todo lo anterior ya es historia, y ahora están viviendo uno de sus momentos más dulces. Además de deleitarnos con numerosas muestras de amor por las redes sociales, no tienen problema alguno en mostrarse con naturalidad ante las cámaras mientras recorren juntos el mundo.

Aunque sus escapadas románticas empezaron un poco antes, cuando sellaron su amor con un viaje a Italia, la cantante ha decidido seguir muy de cerca la gira de su chico y ha recorrido los países por los que está pasando The Weeknd con su gira mundial 'Starboy', bajo la atenta mirada de su novia, que no quiere perderse ninguna actuación. Después de ver a Gomez entusiasmada en primera fila mientras Abel sorprendía a los presentes con su voz en el último concierto que ha concedido en Brasil, la pareja ha viajado a Buenos Aires, donde el cantante actuará el próximo sábado, y han aprovechado para recorrer algunos de los rincones más bonitos.

Tal y como demuestran las imágenes que ha publicado DailyMail, los tortolitos no han parado de reírse y de disfrutar de su estancia en territorio argentino, por donde han paseado de la mano y no han dejado de compartir muestras de cariño. La cantante lucía un sencillo vestido negro con unas zapatillas blancas que restaban formalidad al diseño de tirantes y construían un outfit ideal para la ocasión, mientras que él optó por unos pantalones y una camiseta negra combinados con zapatillas blancas y una bomber militar de mangas granates, y ha completado su look con una gorra.