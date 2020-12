Así de difícil ha sido para Natalia anunciar la ruptura con su novio tras 13 años juntos: "No es nada fácil escribir estas palabras pero quería hacerlo"

Natalia Rodríguez está atravesando por un momento de lo más delicado. En un atípico año para todos en el que la pandemia ha avasallado nuestras vidas y tras haber tenido el coronavirus, ahora, la cantante ha sido la encargada de comunicar a través de sus redes sociales una dolorosa noticia: su hasta el momento novio, Álex Pérez, y ella han roto después de 13 años de relación sentimental.

Una información de la que se llevaba especulando ya varias semanas y que ahora la artista ha confirmado. Pese a que no ha citado explícitamente su nombre, la artista le ha dedicado unas profundas y sinceras palabras al hombre que ha marcado su vida en su post más personal.

"Mi canción favorita decía 'nada es para siempre...' y no lo quería creer. Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos, nos enfrentamos a momentos buenos y malos, disfrutamos muchísimo, recorrimos medio mundo juntos y nos quisimos a más no poder, pero la vida es así́ y después de 13 años nuestros caminos se han separado. Para mí no es nada fácil escribir estas palabras, pero quería hacerlo. Empiezo un nuevo camino sin rencor, empiezo a conocerme de otra manera y a ser fuerte, pero todo muy poquito a poquito ya que está siendo difícil y duele. Siempre estará en algún rinconcito de mi corazón por todo lo que vivimos. Toca seguir adelante", ha escrito la gaditana.

Una triste noticia que anuncia junto a una solitaria imagen de la cantante, que te mostramos en el vídeo de arriba, y en la que con tristeza y positividad anuncia este nuevo capítulo que comienza en su vida.

