Natalia Rodríguez confiesa las secuelas que le ha dejado el coronavirus en su cuerpo

Natalia Rodríguez se ha abierto en canal y ha contado su experiencia con el coronavirus. La cantante, que en pocos días cumplirá 19 años de trayectoria profesional desde que debutó en OT, ha confesado cómo vivió la Covid-19 tras haber dado positivo "a finales de julio o principios de agosto". Sin embargo, a pesar de que en su día dijo ser asintomática, la artista ha desvelado que sí tenía síntomas ya que había perdido el gusto y el olfato. Por suerte, ha asegurado que el gusto "sí lo he recuperado un poquito", pero que "después de tres meses, sigo sin oler nada de nada".

En la entrevista, la gaditana ha revelado que no obtuvo seguimiento alguno y que todo ha sido gracias a que ella es "una chica muy disciplinada y estuvo en casa en una habitación", asegurando que tras conocer que había sido contagiada ''no le han preguntado más''. Lo que sí le hicieron fue una serología en la que sí salió que tenía anticuerpos y que había superado el coronavirus, pero asegura no saber hasta cuándo los seguirá teniendo.

En las declaraciones también ha hablado tanto de su sector profesional como de todo lo que lo engloba y ha confesado haber sido el primer verano en el que no ha podido trabajar, garantizando incluso que no ha recibido ayuda alguna por parte del gobierno. ¡Dale al play para conocer todo lo que dice!

