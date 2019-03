El misterioso tuit con el que Amaia Montero ha preocupado a sus fans

Amaia Montero acaba de incendiar las redes. La cantante ha publicado hace escasas horas un misterioso tuit que ha generado mucho revuelo entre sus fans. Con una imagen del primer disco que publicó con 'La Oreja de Van Gogh' la artista ha escrito: "Empezando a despedirme y empezando por el principio", un mensaje que ha alarmado a sus seguidores, quienes se han interpretado si Amaia podría estar diciendo adiós a su carrera musical.

Y es que dos horas antes de publicar este tuit, la donostiarra ha escrito en la misma red social un: "The game is over", otro mensaje que sumado al posterior ha preocupado aún más a sus fans.

Además, teniendo en cuenta los malos momentos que la intérprete confesaba haber sufrido en una entrevista que dio tras el polémico concierto de Cantabria, los rumores y la preocupación por una posible retirada de la música por parte de la cantante han tomado fuerza.

De momento, no ha habido ningún tipo de comunicado oficial y los conciertos de su gira 'Nacidos para creer' siguen en pie, algo que mantiene la esperanza de que los misteriosos mensajes de Amaia solo sean una descarga en sus redes sociales.