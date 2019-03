El segundo matrimonio de Michael Jackson con la enfermera Debbie Rowe no estuvo exento de polémica. Los rumores sobre la paternidad de sus hijos siempre persiguió al Rey del Pop, y parece que finalmente esos rumores se confirman.

Según declaraciones de Rowe al diario británico The Sun, tanto Paris como Prince Michael I son resultado de una inseminación artificial mediante un donante de esperma.

