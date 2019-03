El matrimonio de Anahí y Manuel Velasco podría estar más que roto

Anahí y su marido, Manuel Velasco, podrían estar a punto de anunciar su separación. Según varios medios, la pareja está pasando por una importante crisis que les conduciría al divorcio ya que al parecer su matrimonio es una farsa que la cantante ya no podría soportar.

Según ha informado la revista People, Guillermo Rosas, amigo y ex agente de la actriz, ha desmentido estas informaciones alegando que la serie de rumores que corren por los medios es a causa del reciente cambio de poder en México.

Y es que el marido de Anahí, es el gobernador de una importante región del país y por ello la pareja siempre se ha visto en el foco mediático. Según el amigo de Anahí, la pareja está mejor que nunca y todos los rumores que circulan son falsos.

La actriz y el gobernador de Chiapas no se han manifestado acerca de los dichos y diretes que corren, pero a juzgar por sus redes sociales la pareja parece que no tiene ningún problema. En el perfil de Instagram de la ex 'RBD' hay multitud de fotos de ella con su esposo y el hijo que tienen en común.