Hace solo un mes conocimos la noticia de que Lorena Gómez y René Ramos, hermano de Sergio Ramos, serían padres de su primer hijo en común tras un año de relación.

Lo cierto es que la pareja es bastante discreta en cuanto a su intimidad, pero, desde que hicieran pública su relación este mismo verano y los viéramos juntos en la boda de Pilar Rubio y el futbolista del Real Madrid, hemos podido ver varias muestras de amor a través de sus redes sociales. Esta vez ha sido ella quien ha llevado la voz cantante, y nunca mejor dicho

La extriunfita ha subido un vídeo dedicado exclusivamente a su chico haciendo una versión de 'I have nothing' de Whitney Houston. "Fue la primera canción que te canté. Durante ese tiempo apenas pude abrir los ojos. Hoy te la canto mirándote y sin pestañear", escribía Lorena Gómez en su post de Instagram. La respuesta de René Ramos no se ha hecho esperar: "Y aunque haya pasado el tiempo, te escucho cantar y sigues emocionándome cómo el primer día". Así demuestran, una vez más, lo enamorados que están.

Fue este verano cuando se convirtieron en el centro de todas las miradas después de que hicieran público su noviazgo y ahora, tras un año juntos y constantes rumores, han dado el paso definitivo que afianza aún más su relación. Como ya ha anunciado alguna vez la cantante, le gustaría tener una familia numerosa, y quién sabe si es un objetivo que ambos tienen en mente.

Parece que el 2020 pinta muy bien para la que fuera concursante de 'Tu cara me suena', que, además de ser mamá, sacará un nuevo disco.

