Las impactantes imágenes del paseador de perros de Lady Gaga en el hospital tras el ataque

Ryan Fischer recibió cuatro tiros en el pecho hace ya casi una semana después de que dos varones lo asaltaran mientras paseaba a los tres perros de Lady Gaga, dos de los cuales se llevaron secuestrados. El tercero, Miss Asia, consiguió escapar y fue encontrado horas después por la policía, mientras que el paseador era ingresado en el hospital en estado de gravedad. Ahora, días después de lo sucedido se sabe que los dos perros que los asaltantes se llevaron fueron llevados a comisaría por una señora que los habría encontrado en la calle y a la que la cantante le dio una recompensa de nada más y nada menos que 500.000 dólares.

Y por su parte, Fischer se recupera favorablemente, lo que ha hecho que esté preparado para expresar sus sentimientos más profundos sobre lo sucedido en Instagram, acompañados de unas imágenes que muestran su estado de salud. "Hace 4 días, mientras un automóvil se alejaba a toda velocidad y la sangre salía de mi herida de bala, un ángel trotó y se acostó a mi lado", comenzaba explicando refiriéndose a Miss Asia. "Mis gritos de pánico se calmaron cuando la miré, a pesar de que registré que la sangre que se acumulaba alrededor de su pequeño cuerpo era mía. Acuné a Asia lo mejor que pude, le agradecí por todas las increíbles aventuras que habíamos vivido juntas, me disculpé por no poder defender a sus hermanos y luego resolví que todavía trataría de salvarlos... y a mí mismo", prosiguió.

"A partir de ese momento, justo cuando los vecinos salían de sus casas y restaurantes hacia nosotros en la acera, la vida ha dado un giro muy repentino e inesperado", escribía relatando el impactante momento. Además, aseguró que aunque su vida no corre riesgo aún le queda mucho para alcanzar la normalidad, algo que conseguirá gracias al tratamiento de 100.000 dólares que costeará la artista. "Todavía me estoy recuperando de una llamada muy cercana a la muerte", aseguraba, sin embargo, se siente optimista: "Escribiré y diré más después, pero la gratitud por todo el amor que siento desde este planeta es inmensa e intensa. Me siento honrado y agradecido de que la atención y el enfoque de la policía fueran suficientes para que Koji y Gustav volvieran a estar a salvo, y sé que están comprometidos a llevar a estos criminales e intentos de asesinato ante la justicia. Estoy muy agradecido por todo lo que continúan haciendo".

Por último, expresó su agradecimiento a Gaga y las ganas que tiene de volver a ver a los tres perritos: "Todavía se necesita mucha curación, pero espero con ansias el futuro y el momento en que me bombardeen con besos y lamidos (¿y tal vez incluso un pipí de emoción?)", bromeó.

