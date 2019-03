A Kesha le encanta meterse barbas peludas en la boca

Kesha no dejará en la vida de sorprendernos. Sus gustos son de lo más rarunos y la verdad es que logra dejarnos boquiabiertos cada vez que expresa alguno de sus más que excéntricos gustos.

Ahora a la cantante resulta que le gustan las barbas. Pero no es que le gusten para peinarlas o acariciarlas, ¡no! Lo que de verdad le pone es metérselas en la boca y ha confesado que cuanto más largas y peludas mejor. De sólo imaginarlo, ¡qué repelús!

Kesha no ha deja lugar a dudas y ya hay un vídeo que muestra lo mucho que las barbas masculinas le vuelven loca. ¿Todavía no lo has visto? Pues agárrate…