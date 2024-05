Paula Echevarría manda un mensaje de apoyo a Alba Díaz tras su vídeo exponiendo los comentarios dañinos que ha recibido por su cuerpo

Alba Díaz y el alzamiento de la voz por la salud mental siempre han ido de la mano. Aunque en sus redes sociales prima el contenido de moda, la hija de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en uno de los referentes a la hora de hablar sobre la salud en el campo de la mente. Y precisamente este tema le ha llevado a subir un vídeo que ha sido muy aplaudido, también por Paula Echevarría, que no ha dudado en mostrarle su apoyo con un bonito mensaje.

En el reel, Alba sale sonriendo y bailando, haciendo caso omiso a todos los comentarios destructivos que ha añadido como capturas de pantalla en los que critican su cuerpo y su estilo. "Gracias al trabajo que hago con mi salud mental (y que llevo haciendo años), y a rodearme de gente bonita, sin envidias, puedo enfrentarme a comentarios como estos con humor y disfrutar de mi vida, que es preciosa, ya que está en mis manos y es como quiero que sea", ha escrito junto al vídeo. Además, ha subrayado la importancia de los comentarios en las redes sociales, ya que pueden hacer daño a mucha gente y no aportan nada: "A este tipo de comentarios, muchos dientes".

Miles de comentarios y de likes han inundado la publicación, resaltando la importancia de hacer caso omiso a las críticas, pero dejando claro que no todo el mundo puede pasar por alto ciertos comentarios. Y así lo ha querido dejar claro Paula Echevarría, que le ha mandado un mensaje de apoyo y de denuncia a través de sus historias de Instagram: "Alba, me parece genial que te lo tomes así, créeme que yo también lo hago y es muy sano… Pero esto no debería ser así".

Paula Echevarría muestra su apoyo a Alba Díaz | Instagram

Además de denunciar que la aplicación permita comentarios de odio sin ninguna penalización al respecto, Paula no ha querido perder la oportunidad de entonar un "basta ya": "Este tipo de actos deberían tener consecuencias graves, porque para la salud mental de mucha gente sí que las tiene". Un mensaje que ha compartido Alba con cariño, agradeciendo las muestras de amor que ha recibido en las últimas horas.