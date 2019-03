El flirteo que se traen Demi Lovato y Neymar

Demi Lovato ha estado últimamente en el foco de todas las miradas y es que los rumores se confirman. Neymar, el futbolista del Barça, ha mostrado su interés por la cantante en redes sociales.

Hace unos meses el brasileño publicaba un vídeo cantando 'Sorry Not Sorry', un tema de la artista, en Instagram. Al acabar el vídeo y felicitar a la joven por su trabajo hasta se atrevió a lanzarle un beso.

Ahora, la respuesta de Lovato ha hecho saltar todas las alertas: "Esto es lo más ‘cool’, gracias Neymar", decía la cantante. Algo que no ha pasado desapercibido para sus seguidores que no tardaron en rumorear acerca de la relación que podría surgir entre ellos.