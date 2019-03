Esto es lo que va a pasar con Amaia Montero de ahora en adelante

Amaia Montero no ha estado atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Después de varias polémicas en las que le criticaban por ofrecer conciertos bajo los efectos del alcohol, la cantante escribió un misterioso tuit que se interpretaba como un adiós de su carrera musical: "Empezando a despedirme y empezando por el principio", seguido de otro con el que expresaba que "The game is over".

Un momento que causó mucho revuelo en las redes sociales creando todo tipo de especulaciones sobre las posibles razones por las que la donostiarra había querido enviar ese 'comunicado' a través de las redes.

Pero parece que todo ha sido nada más que una confusión. "Relax, amigos, todo está bien, seguimos con los conciertos", así lo ha expresado Anne Vadillo, representante de la ex integrante de La oreja de Van Gogh. Quien además ha agregado que "tenemos a Amaia Montero, la mejor del mundo entero, como la llaman sus fans. Todo bien, tranquilidad".