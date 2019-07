Eros Ramazzotti y Marica Pellegrinelli anunciaban su separación después de diez años juntos hace tan sólo unos días. La expareja no especificó el motivo del divorcio, por lo que muchos rumores han empezado a surgir, algunos apuntaban a la apretada agenda de ambos, aunque ha empezado a circular una posible relación de la modelo con otra persona, y los fans del cantante han criticado duramente a su exmujer por redes sociales.

"Solo puedes quedarte en la sombra después de un gran Eros", "Demasiado joven para Eros, esto estaba seguro de que no duraba" o "Vergüenza de ti sin Eros, no eres nadie, ¿pero quien te conocía antes de Eros?", son algunos de los ataques que ha recibido Marica tras publicar una fotografía en París.

El cantante ha salido en defensa de su ex mujer al ver estas críticas y duros comentarios publicando un vídeo en el que desmiente todo lo dicho y apoya a Pellegrinelli sin ningún apuro, además de admitir que se encuentra muy dolido tras la ruptura. "He leído cosas que no son bonitas en la cuenta de Marica durante esta semana. Quería deciros que entre nosotros no ha pasado nada de lo que creéis. Se trata de una situación que arrastramos desde hace algún tiempo y ahora hemos decidido separarnos". Y el cantante añadía contundente: "Marica es una madre excepcional, una mujer fantástica", y termina: "Escuchad mi música si queréis, el resto no, son rumores de mucha bajeza".

Un mensaje que venía acompañado de una filosófica frase de Martin Luther King para complementar su comentario: "En esta generación lamentaremos no sólo las palabras y las acciones de las personas malas, sino también el silencio atroz de las personas buenas". Un gesto que muchos amigos suyos han aplaudido por la fuerza que está teniendo tras la ruptura y por la bondad hacía Marica.