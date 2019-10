Hailie Mathers, la hija de Eminem, es una preciosa joven de 23 años que está despuntando en el mundo de las redes sociales y ya se ha convertido en toda una influencer. Y es que la hija del famoso rapero ha sabido hacerse un hueco en el complicado mundo de Instagram, más allá del reconocido nombre de su padre.

Y, sin lugar a duda, está triunfando, porque buena prueba de ello son sus casi dos millones de seguidores. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones ha causado un auténtico revuelo, y es que se trata de una sensual imagen en la que posa imitando a Ariana Grande con un chupa chups en la mano, pretendiendo recrear su canción '7 rings' la cual ha acompañado de varios emoticonos de anillos.

¿Se trata de una indirecta sobre un posible compromiso? Algunos de sus seguidores así lo han creído."Por favor, no me digas que te has comprometido" o "¿Te vas a casar?", le han comentado, aunque la guapa joven no se ha pronunciado todavía al respecto.

