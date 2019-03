El desgarrador mensaje de despedida de Ariana Grande a Mac Miller

Hace una semana que se conocía la inesperada noticia de que el rapero Mac Miller, ex novio de Ariana Grande, había fallecido a sus 26 años por una sobredosis. Desde entonces, han sido muchas las informaciones que han salido sobre el cantante, como los detalles de su última noche con vida o los ataques de sus seguidores a su ex pareja Ariana.

Aunque ya se había revelado el estado de ánimo de Grande tras la muerte de Miller y el adiós de ésta con una foto en su cuenta de Isntagram, ahora la cantante ha querido despedirse del que una vez fue el amor de su vida con un conmovedor mensaje:

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no soy capaz de entenderlo. Hablamos sobre esto tantas veces... Estoy tan enfadada, tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo durante tanto tiempo, por encima de todo. Siento mucho no haber podido hacer nada para arreglarlo o liberarte de tu dolor... Realmente quería hacerlo... El alma más amable y dulce con demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa".