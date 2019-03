Las terribles críticas que ha tenido que soportar Demi Lovato por su aumento de peso durante la rehabilitación

Demi Lovato está comenzando a tener, poco a poco, contacto con el exterior desde que ingresó en un centro de rehabilitación hace 3 meses. Ha sido un proceso muy duro para ella según han ido comunicando sus familiares pero ha tenido muy buen resultado y la cantante se encuentra mucho mejor. Hace unos días se la veía con un aspecto muy bueno y acompañada de Henry Levy, amigo y famoso diseñador.

Pero no todo es bueno, ya que han sido varios haters y medios los que han criticado el aumento de peso de la cantante desde su ingreso en el centro: "Con sobrepeso, salió Demi Lovato de rehabilitación", así era el titular de un artículo de un medio mexicano. Pero sus fans no tardaron en salir a defenderla: "Demi Lovato tiene bulimia desde los 14 años y ha estado luchando contra una adicción y me estáis diciendo en serio que esto es lo primero que se os ocurre decir cuando sale de rehabilitación, lo cual es para celebrar y mandarle apoyo? Flipo", respondió una seguidora indignada.

A raíz de esta respuesta se han unido muchísimos seguidores de Lovato que han querido defenderla y destacar la importancia de animar a la cantante por haber salido de una situación tan difícil como la que ha vivido y no por los kilos que haya podido ganar.