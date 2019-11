Mientras Aitana vive en una constante luna de miel con su novio, Miguel Bernardeau, dejando claro que ha pasado página en su historia con Cepeda, el cantante también ha sido visto muy bien acompañado en más de una ocasión.

Sin embargo, la historia de amor de los dos jóvenes, que revolucionó por completo la edición de Operación Triunfo 2017, sigue dando que hablar. Y es que hay muchos fans y medios que no superan todavía el romance más de un año después de su mediática ruptura, algo que ya empieza a molestar al cantante, por lo que ha terminado explotando en Twitter.

"Hasta las narices de que algunos no pasen página de un libro que ya he quemado. Que se me relacione, que se me vete de eventos por el salseo y que me sigan escribiendo “directoras de cine” montándose sus pelis sobre lo que escribo. Superadlo por dios que ya he salido con medio Madrid", ha escrito indignado en la red social cansado de que muchas cosas se sigan malinterprentando.

Seguro que te interesa...

El selfie en el baño de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau que ha revolucionado Internet