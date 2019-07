Cardi B actuó el viernes pasado en el 2019 Wireless Festival celebrado en Londres, aunque lo que ninguno de sus fans sabía es que uno de ellos se iría a casa con un inesperado regalo. Y es que la rapera decidió en medio de la actuación quitarse la peluca y lanzarla hacia el atónito público, que enloqueció en ese momento, tal y como puede apreciarse en el vídeo que la propia Cardi subió a Instagram. "Quiero mi peluca de vuelta", escribía divertida junto a la publicación.

La cantante se quedó únicamente con la fina redecilla que ocultaba su cabello natural, y siguió actuando como si nada, demostrando así que a diva no la gana nadie. Un gesto que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, e incluso ha recibido comentarios como el de Snoop Dogg, el cual lo calificó de "el mejor movimiento de la historia del hip hop".

No cabe duda de que Cardi no le teme a nada y no tiene problema alguno en mostrar también el lado menos bonito de su faceta como artista, como bien hizo hace poco con el desastroso resultado de una de sus últimas intervenciones estéticas.

