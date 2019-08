Amaia no deja de sorprendernos, y es que si creíamos que con la portada de su primer álbum 'Pero no pasa nada', en la que aparece desnuda y con el cuerpo cubierto de pintura azul, la joven no podía revolucionar más a sus fans, estábamos equivocados.

Y es que la ex triunfita ha vuelto a conseguir con su último tema 'Quedará en nuestra mente', que se ha estrenado este viernes, que sus seguidores enloquezcan, y además, de la forma más original. La cantante ha colado en medio de su videoclip un número de teléfono, el 637716629, que viene con sorpresa. Y es que quien se anima a llamar, puede escuchar a la propia Amaia cantando el tema. ¿Alucinante, verdad?

Los fans ya han dejado constancia en Twitter de lo mucho que les ha gustado este gesto de la artista.

"Esto es lo que se escucha si llamas al número de teléfono que aparece en el videoclip de Amaia, que adorable", "Amaia nos ha dado un teléfono de la esperanza" o "No estamos asumiendo que si llamas por teléfono al 637716629, Amaia te canta una canción al oído. Estamos bendecidos de por vida", son algunos de las opiniones que los usuarios han dejado al respecto.

Aquí te dejamos el videoclip para que lo disfrutes.

