Aitana ha querido hacer gala una vez más de lo divertido que es su padre y lo mucho que le quiere. Y es que la artista no ha dudado en compartir en su Twitter una conversación que estaba manteniendo en el grupo familiar, donde estaba rememorando que hace dos años que empezó su aventura en la música al entrar en el programa que le lanzó al estrellato 'Operación Triunfo'.

Sin embargo, al hacer público el pantallazo de esa conversación de WhatsApp, a sus seguidores no se les ha escapado por alto que la cantante tenía nada más y nada menos que 262 conversaciones pendientes sin abrir. ¡Una auténtica locura! Algo, que ha dejado a sus seguidores alucinados, y es que muchos no pueden entender como Aitana puede estar tanto tiempo sin contestar.

"Aitana 262 chats pendientes, ya tienes entretenimiento para el viaje Madrid / Las Vegas, se te va a pasar volando", "Aitana y sus 262 mensajes sin leer", "A mi que no me habla ni dios, y luego está Aitana q tiene 262 chats sin abrir xddd" o "Cada vez que Aitana sube una captura de pantalla con más de 200 chats me entra ansiedad. Si, lo digo", han comentado.

Seguro que te interesa...

La falda ganga de Aitana que cuesta poco más de 15 euros