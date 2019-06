Los problemas de Sarah Hyland con los padres de su novio

LA RELACIÓND DE LA ACTRIZ DE 'MODERN FAMILY' Y SUS SUEGROS

Parece que los padres de Sarah Hyland, la actriz de 'Modern Family', y su novio Well Adams todavía no se conocen, y según afirma el novio de la actriz, seguramente no lo hagan hasta el día de la boda. Y es que parece que sus diferencias políticas podrían traerles muchos problemas…