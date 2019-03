Se revela si la hija de Kylie Jenner aparecerá en el reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians'

Tras convertirse en madre por primera vez junto al rapero Travis Scott, han sido muchos los que se han preguntado si la pequeña comenzará a formar parte de su famoso reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians'.

Pero parece que al igual que Kanye West, Travis no quiere que su pequeña forme parte del programa que les ha llevado a la cima del éxito.

"Le encantaría que Stormi nunca salga en la televisión", revela una fuente cercana al rapero al portal de noticias HollywoodLife.com. Además, añade: "Travis está feliz de que Stormi tenga tantas ventajas al ser hija de padres famosos, pero su deseo es que tenga la mayor cantidad de vida posible dentro de la burbuja celebridades en la que se encuentra".

Pero a pesar de sus intenciones, Travis también está mentalizado de que tarde o temprano su hija aparecerá en televisión pero tanto él como Kylie van a intentar que lleve una vida lo más normal posible.