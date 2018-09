Lo que tiene que decir Alexander Skarsgard sobre su romance con Charlize Theron

Alexander Skarsgard y Charlize Theron fueron vinculados por primera vez en el 2012 después de ser vistos en unas cuantas citas al mejor estilo de Hollywood. Pero estas salidas parecen no haber durado mucho ya que su romance terminó antes de que llegaran a considerarlo algo serio.

Ahora después de 6 años de 'paréntesis', el medio Life & Style ha revelado que estos actores podrían estar dándose una segunda oportunidad tras coincidir en el rodaje de la comedia política 'Flarsky' que se estrenará en el 2019.

Según las fuentes del diario británico, Alexander y Charlize han estado intentando mantener su relación "en privado". Pero parece que se les ha hecho "difícil esconderla" ya que "ambos están emocionados de volver a estar juntos". Y es que lo de ellos ya podría ir muy enserio ahora que el protagonista de 'True Blood' ha conocido a los dos hijos adoptados de las oscarizada actriz.

Tras estos rumores, el actor ha decidido hablar en una entrevista para la revista WSJ diciendo que "no me afecta. La gente puede pensar lo que quiera". Y agrega que "es imposible vivir en un vacío, tú escuchas, 'Oh, escuché que estás saliendo con fulanita'. A veces dices como, 'Sí, lo hice'. A veces es, 'Nunca conocí a esa persona pero dame su número'".

Unas declaraciones que no confirman ni desmienten los rumores, pero que sí dejan claro que ninguno de los dos actores son dados a presumir de sus romances en público ya que prefieren permanecer apartados de los focos, mientras se centran en su profesión.