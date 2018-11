Paris Hilton rompe su compromiso con Chris Zylka

Paris Hilton hizo oficial su compromiso con Chris Zylka el pasado mes de febrero. No ha transcurrido ni un año y la pareja ya lo ha dejado sin haber pasado por el altar. "Lo dejaron hace un mes porque su relación había empezado a enfriarse después de estar dos años juntos", asegura una fuente cercana a ambos a Just Jared, que ha informado de la noticia el lunes. "Paris se dio cuenta de que Chris simplemente no era el indicado, y las cosas entre ellos iban demasiado rápido. Paris espera que los dos puedan seguir siendo amigos y le desea lo mejor a Zylka", ha confirmado otra fuente de la pareja a TMZ.

La noticia se confirmó cuando la DJ y empresaria borró todas las fotos junto al protagonista de 'Shark Night', aunque su último post en su perfil de Instagram, publicado este domingo, revelaba cómo se encontraba tras este tercer intento fallido de pasar por el altar.

Zylka le propuso matrimonio a principios de año en Aspen, Colorado. "Estoy muy emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida y mi mejor amigo. Nunca me había sentido tan feliz, segura y amada. Él es perfecto para mí en todos los sentidos y me demostró que los cuentos de hadas sí existen", dijo la empresaria en su momento.

En la historia amorosa de la millonaria heredera hay hasta dos compromisos oficiales y algunos más rumoreados, pero nunca ha conseguido vestirse de novia. El primer compromiso fue con el modelo Jason Shaw, cuando sólo tenía 20 años y tras unos meses de relación. Después llegaría Paris Latsis, con quien estuvo entre 2004 y 2005. Tras anunciar en mayo de ese año su compromiso, la pareja daba por finalizada su relación en octubre y, sólo semanas después, veíamos a la rica heredera con Stavros Nicharos. People declaró entonces que el motivo por el que la joven había decidido cortar con el magnate griego era que se sentía demasiado joven para estar comprometida. Aunque el compromiso nunca llegó a ser oficial, en 2008 Paris mostró su intención de casarse con su entonces pareja, Benji Madden, cuñado de Nicole Richie.