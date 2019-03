Pamela Anderson revela los detalles más escabrosos de sus relaciones sexuales

Pamela Anderson ha querido 'denunciar' la mala labor social que ha ejercido, y ejerce, la pornografía sobre las relaciones sexuales en la actualidad en una entrevista que ha concedido al programa 'This Morning': "Por culpa de la pornografía, la gente cada vez está más insensibilizada…es algo muy preocupante", empezaba diciendo el mito erótico.

Así, Pamela considera que en cierta parte ella fue el problema de esto: "Hablo con una gran cantidad de madres y sé que en muchos casos yo soy el problema. Probablemente debería descalificarme por la situación que provoqué cuando estaba en PlayBoy o cuando me robaron la cinta del video casero y se difundió por todo el mundo".

Y continúa revelando sus detalles sexuales más escandalosos: "Me han empujado, me han llamado de nombres extraños, me han abofeteado y hasta me han escupido a la cara. Este es el sexo en estos tiempos".

Por todo ello, Anderson revindica que el sexo sea algo mucho más íntimo entre una pareja y que no tomen como ejemplo a aquello que ven en la pornografía: "Estamos hablando de una revolución sexual, tener intimidad. En una pareja que tiene una relación íntima, el sexo es mucho mejor", y añadió. "No estoy hablando de reducir las relaciones sexuales, sino de mejorarlas", concluye.