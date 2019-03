La nueva imagen de la cara de la hija de Kim Kardashian: ¿a quién se parece la pequeña?

Kim Kardashian ha vuelto a presumir de pequeña en redes sociales. La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' está encantada con la llegada de su tercera hija y no puede evitar compartirlo con todos sus followers.

Kim ha dejado de nuevo enamorados a sus followers con una imagen de Chicago donde la pequeña aparece de lo más sonriente.

La foto de la pequeña Chi ha generado una auténtica revolución en redes sociales superando los cinco millones de likes. La verdad que la pequeña es un auténtica monada pero nos cuesta sacarle parecido… ¿Se parece más a Kim Kardashian o su papá Kanye West?