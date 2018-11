La respuesta del novio del hijo de Will Smith tras su polémica declaración de amor

Jaden Smith sorprendía al mundo hace unos días por su declaración de amor hacia Tyler The Creator ante más de 50.000 asistentes del festival en Los Ángeles: "Tyler no quiere decirlo, pero Tyler es mi p*** novio y ha sido my p*** novio toda mi p*** vida!", pero a Tyler le pilló por sorpresa y no hizo más que negarlo con la cabeza y el dedo, acompañado de una carcajada. Además, el actor se reafirmaba horas después a través de su cuenta de Twitter: "Si, @tylerthecreator se lo conté a todos y no puedes negarlo ahora".

Días después ha sido Tyler quien ha querido responder a la declaración: "Jajaja eres un hombre negro loco". Este mensaje ha sido muy desconcertante para todos, ya que con esta respuesta no ha dejado nada claro si está negando o confirmando la relación.

Sus seguidores se han comenzado a plantear si no se trata simplemente de una broma entre los dos amigos… ¿Qué pasará? ¡Solo el tiempo lo dirá!