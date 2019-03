La declaración de amor del hijo de Will Smith a su novio Tyler The Creator que nadie se cree

Jaden Smith acudió hace unos días al Camp Flog Gnaw, un festival de música que tiene lugar en Los Ángeles. Fue el escenario que el hijo de Will Smith eligió para sincerarse públicamente hacia el rapero Tyler The Creator: "Tyler no quiere decirlo, pero Tyler es mi p*** novio y ha sido my p*** novio toda mi p*** vida!". Estas fueron las palabras que utilizó el actor ante los más de 50.000 asistentes.

