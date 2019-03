Nina Dobrev disfruta de unas vacaciones en Saint-Tropez junto a sus amigas

La que fue actriz de 'Crónicas Vampíricas' disfruta del verano

Nina Dobrev ha decidido tener un maravilloso verano para cerrar por fin el capítulo con su ex, Ian Somerhalder, y por qué no, también con la serie donde actuó tanto tiempo: 'Cronicas Vampíricas'. Por ese motivo la actriz está disfrutando de unas estupendas vacaciones con sus amigas en Saint-Tropez, y no solo eso: Nina quiere compartir sus mejores momentos con todos sus seguidores. Por ese motivo publica continuamente fotos de su viaje en Instagram. Lo último ha sido un divertido vídeo donde aparece la actriz tirándose de un largo tobogán al mar. ¡Qué envidia!