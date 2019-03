El negro, el reivindicativo color de la alfombra roja de los Globos de Oro 2018 contra el abuso sexual

El negro ha sido el color protagonista de la alfombra roja de los Globos de Oro 2018. Muchas actrices ya avisaron que con esta elección se sumaban a la lucha contra el abuso sexual en Hollywood, además de apoyar el movimiento #MeToo y la campaña Time’s Up, que se han convertido en la bandera para apoyar a todas las mujeres no sólo ya del mundo del espectáculo sino también de cualquier ámbito.

De esta manera, todas las invitadas asistentes a la gala en el Bervely Hilton de Los Ángeles han apostado por el negro, que en esta ocasión ha brillado con luz propia por erigirse como un símbolo reivindicativo por los derechos de la mujer.

Allison Williams | Gtres

Eso sí, algunas han jugado a combinarlo como ha sido el caso de Allison Williams, con un Armani Privé con escote bordado con cristales multicolores, o Mandy Moore, que complementó su look con un fajín rojo a juego con su barra de labios.

Pero no sólo las mujeres asistentes han optado por el color negro: todos ellos también se han sumado a esta lucha optando por el total black en sus looks como ha sido el caso de Zac Efron, Ricky Martin, Chris Hemsworth o Nick Jonas. Además, en sus solapas han llevado el pin del #TimesUp con el que dejaban clara su posición para decir no a los abusos.

Zac Efron | Gtres

Todo ello tuvo su origen tras las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, naciendo así el hahstag #MeToo, con el que se animaba a las mujeres a tuitear experiencias similares. Más tarde nació la campaña Time’s Up, a la que se unieron mujeres poderosas del mundo del espectáculo para combatir el abuso sexual y la desigualdad tanto en Hollywood como en todos los ámbitos laborales.