El motivo por el que Kourtney Kardashian está muy decepcionada con su hermana Khloé

¡Las hermanas Kardashian vuelven a ocupar las portadas! En esta ocasión las protagonistas son Kourtney y Khloé Kardashian.

En un avance del próximo programa de 'Keeping Up With The Kardashians', se descubre la importante decisión que ha tomado Khloé respecto a su hija True. Una decisión que ha dejado muy decepcionada a Kourtney, y es que Khloé ha decidido que Kim sea la tutora legal de la pequeña.

"Al ver a Kimberly ser madre, realmente respeto sus habilidades como madre; no es que no respete a Kourtney, me identifico más con la forma en la que Kim es madre", explica Khloé en este avance.