Bradley Cooper y Lady Gaga son una de las parejas más queridas y esperadas de Hollywood, debido a la química que surgió tras trabajar juntos en la película 'Ha nacido una estrella', han sido muchos los fans que han seguido de cerca los movimientos de los dos actores.

Un romance que se acentuó aún más después de la ruptura de Bradley con la modelo Irina Shayk, y por si fuera poco, recientemente salió a la luz el posible embarazo de la cantante, que dejó a todos sin palabras pero muy emocionados al ver que ese romance secreto, todavía sin ser confirmado por los protagonistas, podría hacerse realidad.

Y ahora la revista británica InTouch, vuelve a soltar otro bombazo: Lady Gaga se ha mudado al piso de Bradley en Nueva York. Así lo ha confiado una empleada doméstica del actor al citado medio: "Ya no tienen que disimular más".

La cantante ha reemplazado a Irina en tiempo récord: "Le ha dado su toque personal al apartamento, en West Village, y planea hacer renovaciones", comenta la empleada, además confirma que Gaga ya ha trasladado toda su ropa al piso del actor y ha cambiado algunos muebles.

De momento no hay planes de boda pues una fuente cercana a ellos ha comentado: "Ellos saben que están en el foco de atención y no quieren alimentarlo con una boda. No necesitan hacerlo oficial".

De todas maneras ahora Bradley se encuentra en un momento muy difícil con su Irina debido a la custodia de su pequeña Lea, en la cual la madre de Bradley se ha metido de por medio y le ha plantado cara a su ex nuera.

